Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer abgedrängt? Geschädigter wird gesucht

Hettenleidelheim (ots)

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, soll gestern (17.11.25) gegen 07:15 Uhr auf der B 47 bei Hettenleidelheim ein Radfahrer von einem Pkw abgedrängt worden sein. Ein geschädigter Radfahrer hat sich allerdings bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Dieser, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

