POL-PDNW: Radfahrer abgedrängt? Geschädigter wird gesucht

Grünstadt (ots) - Am Montag, dem 17.11.2025 kam es gegen 09:52 Uhr in der Bitzenstraße, an der Einmündung zur Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen bog der Pkw von der Bahnhofstraße nach rechts in die Bitzenstraße ab, wo dieser mit der Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte, kollidierte. Die Fußgängerin wurde umgehend von Unfallzeugen ...

