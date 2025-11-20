Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Fitnessstudio

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.11.2025 gegen 04:16 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim durch eine Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm in einem Fitnessstudio in der Bruchstraße gemeldet. Auf den Videokameras war eine männliche Person im Objekt zu erkennen. Das Anwesen wurde umgehend umstellt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte keine Person mehr im Gebäude festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der bislang unbekannte Täter erneut über das Dach ins Gebäude. Hierzu nutzte er einen Müllcontainer des angrenzenden Supermarkts, über den er auf das Dach kletterte. Im ersten Obergeschoss entwendete der Täter Bargeld aus einer Schublade. Ob darüber hinaus weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auf den Videoaufzeichnungen ist der Täter in einem Jogginganzug, mit weißer Jacke und dunkler Kapuze zu sehen. Er trug Handschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

