Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer attackiert Passanten und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann fuhr am Sonntagmittag mit einem nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenem Motorrad durch Karlsruhe-Rüppurr und griff hierbei einen aufmerksamen Anwohner körperlich an.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der Unbekannte gegen 14:30 Uhr mit seinem blauen Motocross-Motorrad und einem hellblau-rosa Motorradhelm durch die Lange Straße. Da es sich hierbei um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, wollte ein 55-jähriger Anwohner den Motorradfahrer ansprechen und offenbar zum Anhalten bewegen. Als der Zweiradfahrer kurzzeitig am Straßenrand hielt, erkannte der 55-Jährige das Fehlen des Kennzeichens und sprach den Mann an. Daraufhin stieß der Unbekannte den 55-Jährigen von sich weg und schlug ihm in sein Gesicht, sodass er stürzte und eine Kopfverletzung erlitt. Anschließend nahm der Zweiradfahrer den E-Scooter des 55-Jährigen und flüchtete von der Tatörtlichkeit.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung und dem bislang unbekannten Mann geben können, sich unter 0721 666 3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren