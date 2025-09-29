Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt und entwendeten diversen Schmuck.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr die Wohnungstür zu einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in der Striederstraße auf. Die Einbrecher entwendeten unter anderem eine Armbanduhr sowie verschiedene Schmuckstücke.

Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

