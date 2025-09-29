PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt und entwendeten diversen Schmuck.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr die Wohnungstür zu einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in der Striederstraße auf. Die Einbrecher entwendeten unter anderem eine Armbanduhr sowie verschiedene Schmuckstücke.

Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 01:55

    POL-KA: Mann von Straßenbahn erfasst - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe-Südstadt (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr in der Rüppurrer Straße an der Haltestelle Werderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Ein 47-jähriger Mann geriet hierbei zwischen den Bahnsteig und die einfahrende Bahn, welche in Richtung Tivoli fuhr. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für etwa 45 Minuten war die ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 16:24

    POL-KA: (KA) Walzbachtal - Unbekannter Täter überfällt Bäckerei

    Karlsruhe (ots) - In Wössingen ereignete sich am Freitagnachmittag ein Raubdelikt. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand betrat ein maskierter Mann gegen 15:00 Uhr eine Bäckerei in der Wössinger Straße und forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm Geld auszuhändigen. Das Raubgut in Höhe von mehreren hundert Euro verstaute er in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren