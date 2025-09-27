Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Bruchsal - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach mutmaßlicher Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots)

Nach möglicherweise gefährlichen Situationen im Straßenverkehr am Freitagabend auf der A5 sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein dunkel gekleideter Fahrer eines Motorrades der Marke Triumph war gegen 20:15 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal soll er hierbei ordnungswidrig andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt haben. Im Zuge verschiedener Fahrmanöver fuhr der Motorradfahrer zudem von der linken Fahrspur nach rechts bis zum Standstreifen und direkt im Anschluss wieder zurück auf den linken Fahrstreifen.

Die Polizei konnte den 61-jährigen Triumph-Fahrer aufgrund des abgelesenen Kennzeichens kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen.

Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche aufgrund der Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-944840 zu melden

