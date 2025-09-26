PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Unbekannter Täter überfällt Bäckerei

Karlsruhe (ots)

In Wössingen ereignete sich am Freitagnachmittag ein Raubdelikt. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter.

Nach aktuellem Kenntnisstand betrat ein maskierter Mann gegen 15:00 Uhr eine Bäckerei in der Wössinger Straße und forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm Geld auszuhändigen. Das Raubgut in Höhe von mehreren hundert Euro verstaute er in einem mitgeführten Stoffbeutel, in der sich mutmaßlich auch eine Waffe befunden haben soll. Nähere Informationen zu der Bewaffnung liegen derzeit nicht vor. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.

Bei der Tat soll der Mann eine verspiegelte Brille, eine schwarze Schildmütze, eine schwarze Weste und ein schwarzes Tuch über dem Mund getragen haben. Außerdem führte er einen Stoffbeutel mit schwarzer Aufschrift bei sich und soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Im Zuge der aktuell laufenden Fahndungsmaßnahmen ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

