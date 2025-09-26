PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drittes Blaulichtkonzert für Helfer und Retter am 16. Oktober 2025 beim BGV

Karlsruhe (ots)

Bereits zum dritten Mal laden der BGV/Badische Versicherungen und das Polizeimusikkorps Karlsruhe (PMK) zum "Blaulichtkonzert", und zwar am Donnerstag, 16. Oktober 2025, um 19 Uhr im Lichthof des BGV in der Durlacher Allee 56. Mit dem Konzertbesuch können die Besucherinnen und Besucher ihre Solidarität mit den Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten bekunden, die im Alltag leider immer häufiger nicht nur behindert, sondern auch beleidigt, beschimpft und sogar auch körperlich angegriffen werden.

Wie in den beiden vergangenen Jahren soll der gesamte Karten- und Spendenerlös für soziale Projekte der haupt- und ehrenamtlichen "Blaulichtfamilie" verwendet werden.

Das PMK unter Leitung von Mario Ströhm wird nach dem Motto "Die Mischung macht's" einen Querschnitt aus seinem großen Unterhaltungsprogramm präsentieren, wobei neben Instrumentalsolisten die Sängerin, Erste Polizeihauptmeisterin Nina Hirschler, und Sänger, Polizeihauptkommissar a.D. Toni Bergsch, für Glanzpunkte sorgen werden.

Der Eintritt kostet 10 Euro bei freier Platzwahl, Tickets sind ab sofort beim Empfang im BGV-Hauptgebäude in der Durlacher Allee 56 erhältlich. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Vor dem Konzert, in der Pause und anschließend werden Snacks und Getränke angeboten.

Der BGV ist mit der Stadtbahn gut erreichbar, unmittelbar vor deren Campus befindet die Haltestelle Gottesauer Platz/BGV. Zudem bestehen kostenlose Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren