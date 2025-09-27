Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Mann von Straßenbahn erfasst - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Südstadt (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr in der Rüppurrer Straße an der Haltestelle Werderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Ein 47-jähriger Mann geriet hierbei zwischen den Bahnsteig und die einfahrende Bahn, welche in Richtung Tivoli fuhr. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für etwa 45 Minuten war die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Maria Kraft, Führungs- und Lagezentrum

