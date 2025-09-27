PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Mann von Straßenbahn erfasst - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Südstadt (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr in der Rüppurrer Straße an der Haltestelle Werderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Ein 47-jähriger Mann geriet hierbei zwischen den Bahnsteig und die einfahrende Bahn, welche in Richtung Tivoli fuhr. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für etwa 45 Minuten war die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Maria Kraft, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 16:24

    POL-KA: (KA) Walzbachtal - Unbekannter Täter überfällt Bäckerei

    Karlsruhe (ots) - In Wössingen ereignete sich am Freitagnachmittag ein Raubdelikt. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand betrat ein maskierter Mann gegen 15:00 Uhr eine Bäckerei in der Wössinger Straße und forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm Geld auszuhändigen. Das Raubgut in Höhe von mehreren hundert Euro verstaute er in ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:56

    POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht nach Geschädigten

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Freitag registrierte die Polizei Manipulationen an gleich mehreren Fahrzeugen im Bereich Durlach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand manipulierten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag an mindestens zwölf geparkten Fahrzeugen mittels Luftablassen der Autoreifen in Karlsruhe-Durlach. An den betroffenen Fahrzeugen wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren