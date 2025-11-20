LPI-NDH: Autofahrerin leicht verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Donnerstag, gegen 6.50 Uhr, kam es in Bad Frankenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Als der Fahrer des Busses rückwärts fuhr, kollidierte er in der Straße Am Rasenrain mit einem Geländer. Der Fahrer und die fünf Schulkinder, die in dem Bus mitfuhren, blieben allesamt unverletzt. Am Geländer entstand ein geringer Sachschaden. Der Schulbus wurde durch den Unfall jedoch ...

