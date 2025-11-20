Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrerin leicht verletzt
Bad Frankenhausen (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 13 Uhr, die Zinkestraße und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links in die Kyffhäuserstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der aus Richtung der Straße An der Wipper gefahren kam. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
