LPI-NDH: Autofahrerin leicht verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 13 Uhr, die Zinkestraße und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links in die Kyffhäuserstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der aus Richtung der Straße An der Wipper gefahren kam. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

