Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher flüchten ohne Beute

Mühlhausen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude gingen der oder die Täter in Mühlhausen leer aus. Die Unbekannten waren zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in das Objekt am Rosenhof eingedrungen. Sie hatten sich dort gewaltsam Zutritt in die Kellerräumlichkeiten verschafft. Dort erbeuteten sie jedoch nichts, es entstand Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0302370

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

