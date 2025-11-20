Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher flüchten ohne Beute
Mühlhausen (ots)
Bei einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude gingen der oder die Täter in Mühlhausen leer aus. Die Unbekannten waren zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in das Objekt am Rosenhof eingedrungen. Sie hatten sich dort gewaltsam Zutritt in die Kellerräumlichkeiten verschafft. Dort erbeuteten sie jedoch nichts, es entstand Sachschaden.
Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0302370
