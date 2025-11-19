PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher in Feuerwehrvereinsheim

Langula (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Montag 05.30 Uhr bis 07.51 Uhr gewaltsam in die Feuerwache über ein Fenster ein. So schilderten es Zeugen am Dienstagabend gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. In dem Gebäudeinneren hielten die Täter Ausschau nach Wertgegenständen und erbeuteten diese. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich suchten und sicherten Spuren am Tatort. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0301001

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

