Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer hinterlässt keinen Schaden, aber verletzt sich

Heldrungen (ots)

Am Bahnhof in Heldrungen wurde am Dienstagabend ein Mann beobachtet, wie der gegen wände schlug und einen Streubehälter trat. Zudem schrie er, womöglich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von mehr als zwei Promille, lauthals umher. Bei Eintreffen der Beamten der Polizeistation Artern konnten keine Sachschäden festgestellt werden. Jedoch klagte der Mann über schmerzen im Fuß. Womöglich hatte sich der 21-Jäjrige in seiner Wut selbst verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

