Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und E-Roller kollidieren - Rollerfahrerin verletzt
Leinefelde (ots)
Im Gewerbepark Süd ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines E-Scooters und eines Pkws. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zum Zusammenstoß des vorfahrtsberechtigten Opels mit der 16-jährigen Fahrerin des Elektrorollers. Diese trug leichte Verletzungen davon. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Eichsfeld Ermittlungen eingeleitet.
