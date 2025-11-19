Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendzentrum von Einbrechern heimgesucht

Nordhausen (ots)

Wie am Mittwoch gegen 11 Uhr durch einen Spaziergänger bekannt wurde sind derzeit Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Jugendzentrums am Van-der-Foehr-Damm eingedrungen. Sie hinterließen Sachschäden an den Fenstern und Jalousien. Ob und was die Täter aus dem Gebäudeinneren entwendeten ist derzeit noch nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zu den Tätern und der Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0301672

