Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nieser führt zu Unfall - Pkw prallt gegen Mauer

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwoch kam in der Frauenstraße gegen 07.40 Uhr der Fahrer eines Mazda von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Hierbei wurden das Fahrzeug und die Mauer beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei der informatorischen Befragung nach der Unfallursache gab der 61-jährige Fahrer an, dass er in Folge des Niesens von der Fahrbahn abkam.

