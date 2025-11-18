PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte nach Zusammenstoß

Bad Langensalza (ots)

Auf der Thamsbrücker Landstraße, am Ortsausgang von Bad Langensalza, ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge bog einer der Unfallbeteiligten nach links in die Straße Am Fliegerhorst ein und stieß hierbei mit einem im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeug zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer wurden in ein Klinikum gebracht. Zur genauen Unfallursache ermitteln Beamte der Polizeistation Bad Langensalza.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

