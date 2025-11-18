Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ehemaliges Stellwerk in Flammen - Kripo im Einsatz

Bild-Infos

Download

Greußen (ots)

Am Dienstag kam es zu der Mitteilung gegenüber der Rettungsleitstelle, dass es zu einem Brand in dem ehemaligen Stellwerk in der Bahnhofstraße kam. Feuerwehr und Polizei kamen unmittelbar zu Einsatz. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, ohne dass dieser wesentlich auf die Gebäudesubstanz übergreifen konnte. Während der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr, der die Fahrstrecke zwischen Nordhausen und Erfurt betraf, für etwa eineinhalb Stunden eingestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das leerstehende Gebäude ist derart gesichert, dass Unbefugte das Gebäude nicht betreten können. Inwieweit ein widerrechtliches Betreten und eine Brandstiftung in Betracht kommen prüft zur Stunde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen am Brandort.

Hinweise, die mit dem Brand im Zusammenhang stehen, nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Telefonnummer 0361/659830 oder die Polizei in Sondershausen unter der 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0300668

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell