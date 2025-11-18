PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt

Leinefelde-Worbis (ots)

An der Autobahnauffahrt Leinefelde-Worbis ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 05.35 Uhr fuhr ein Pkw von der Bundesautobahn 38 aus Fahrtrichtung Göttingen auf die Bundesstraße 247 auf. Ein anderer Verkehrsteilnehmer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Mühlhausen in Richtung Duderstadt. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es bis etwa 8 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur Unfallursache.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

