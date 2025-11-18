LPI-NDH: Kollision beim Überholen

Sondershausen (ots) - Ein 57-Jähriger musste am Montag einige Stunden in einer Gewahrsamszelle der Sondershäuser Polizei verbringen, nachdem er wiederholt im Bereich eines Einkaufszentrums auffiel. Der stark alkoholisierte Mann hielt sich in dem Shoppingcenter auf und wurde aufgrund seines Verhaltens von den Verantwortlichen mehrfach gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen, welchem es nicht nachkam. Durch Polizeibeamte ...

