PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision beim Überholen

Oberspier (ots)

Auf der Bundesstraße 4 beabsichtigte am Montag gegen 22.20 Uhr die Fahrerin eins Hyundai einen Ford zu überholen. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Autos. Personen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:32

    LPI-NDH: Gartenschenke von Einbrechern heimgesucht

    Niederdorla (ots) - In der Kleingartenanlage "Schwarze Erde" drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in eine Gartenschenke ein. Die Täter machten sich in der Zeit von Sonntag 12.30 Uhr bis Montag 15.30 Uhr auf Beutezug. Das Gebäudeinnere durchsuchten die Unbekannten und konnten ersten Ermittlungen zufolge nichts erbeuten. An der beschädigten Zugangstür entstand ein Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:31

    LPI-NDH: Gewahrsamnahme nach mehrfachem Widersetzen

    Sondershausen (ots) - Ein 57-Jähriger musste am Montag einige Stunden in einer Gewahrsamszelle der Sondershäuser Polizei verbringen, nachdem er wiederholt im Bereich eines Einkaufszentrums auffiel. Der stark alkoholisierte Mann hielt sich in dem Shoppingcenter auf und wurde aufgrund seines Verhaltens von den Verantwortlichen mehrfach gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen, welchem es nicht nachkam. Durch Polizeibeamte ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 17:07

    LPI-NDH: Kontrolltätigkeit der Polizei in Nordthüringen - Licht-Test 2025

    Nordhausen (ots) - Mit Beginn des Monats Oktober führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen im Zuständigkeitsbereich vermehrt Verkehrskontrollen durch, um die Fahrzeugführer zu sensibilisieren, dass eine intakte Beleuchtung bei Fahrzeugen die Gefahren für Unfälle minimieren kann. Im Zuge der Kontrolltätigkeiten wurden bis zum 31. Oktober mehr als 500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren