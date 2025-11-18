Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision beim Überholen
Oberspier (ots)
Auf der Bundesstraße 4 beabsichtigte am Montag gegen 22.20 Uhr die Fahrerin eins Hyundai einen Ford zu überholen. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Autos. Personen kamen bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell