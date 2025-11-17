Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolltätigkeit der Polizei in Nordthüringen - Licht-Test 2025

Nordhausen (ots)

Mit Beginn des Monats Oktober führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen im Zuständigkeitsbereich vermehrt Verkehrskontrollen durch, um die Fahrzeugführer zu sensibilisieren, dass eine intakte Beleuchtung bei Fahrzeugen die Gefahren für Unfälle minimieren kann. Im Zuge der Kontrolltätigkeiten wurden bis zum 31. Oktober mehr als 500 Kraftfahrzeuge überprüft.

Hierbei wurden fast 100 Mängel an Beleuchtungseinrichtungen festgestellt. Außerdem waren bei 80 Fahrzeugen die Hauptuntersuchungen abgelaufen. Fünf Fahrzeuge hatten eine mangelhafte Bereifung, welcher in der kalten Jahreszeit besondere Bedeutung, als wesentlicher Garant der Verkehrssicherheit, zugemessen werden sollte.

Auch Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter wurden in dem Zusammenhang überprüft. Hier kam es an jedem dritten Fahrzeug zu Mängeln an den Beleuchtungseinrichtungen.

