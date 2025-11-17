PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolltätigkeit der Polizei in Nordthüringen - Licht-Test 2025

Nordhausen (ots)

Mit Beginn des Monats Oktober führte die Landespolizeiinspektion Nordhausen im Zuständigkeitsbereich vermehrt Verkehrskontrollen durch, um die Fahrzeugführer zu sensibilisieren, dass eine intakte Beleuchtung bei Fahrzeugen die Gefahren für Unfälle minimieren kann. Im Zuge der Kontrolltätigkeiten wurden bis zum 31. Oktober mehr als 500 Kraftfahrzeuge überprüft.

Hierbei wurden fast 100 Mängel an Beleuchtungseinrichtungen festgestellt. Außerdem waren bei 80 Fahrzeugen die Hauptuntersuchungen abgelaufen. Fünf Fahrzeuge hatten eine mangelhafte Bereifung, welcher in der kalten Jahreszeit besondere Bedeutung, als wesentlicher Garant der Verkehrssicherheit, zugemessen werden sollte.

Auch Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter wurden in dem Zusammenhang überprüft. Hier kam es an jedem dritten Fahrzeug zu Mängeln an den Beleuchtungseinrichtungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:22

    LPI-NDH: Einbrecher steigen in Kantine ein - Hoher Sachschaden

    Niedersachswerfen (ots) - In der Leipziger Straße sahen es derzeit Unbekannte auf Wertgegenstände und Bargeld in einer Kantine der Nordthüringer Werkstätten ab. Die Täter drangen in der Zeit von Freitag 15.30 Uhr bis Montag 06.30 Uhr gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aus den Räumlichkeiten der Kantine entwendeten sie eine Registrierkasse im Wert ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:21

    LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall verletzt

    Breitenworbis (ots) - Am Montag ereignete sich an der Anschlussstelle Breitenworbis, an der Auffahrt zur Bundesautobahn 38 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Wie derzeit bekannt ist verließ eine Autofahrerin die Richtungsfahrbahn Göttingen, um in der weiteren Folge die Landstraße 1014 in Richtung Niederorschel zu befahren. Hierbei übersah sie vermutlich eine vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:19

    LPI-NDH: Fledermausüberflughilfen verunstaltet - Ermittlungen eingeleitet

    Schönstedt (ots) - An der Ortsumfahrung bei Schönstedt stellten Bauarbeiter an Fledermausüberflughilfen Graffiti fest, die Fangruppierungen eines Fußballvereins aus Thüringen zuordenbar sind. Die Überflughilfen (Zäune), die Fledermäuse zwingen in ausreichender Höhe Fahrbahnen zu queren, ohne mit dem Verkehr zu kollidieren, wurde großflächig besprüht, sodass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren