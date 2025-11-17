PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher steigen in Kantine ein - Hoher Sachschaden

Niedersachswerfen (ots)

In der Leipziger Straße sahen es derzeit Unbekannte auf Wertgegenstände und Bargeld in einer Kantine der Nordthüringer Werkstätten ab. Die Täter drangen in der Zeit von Freitag 15.30 Uhr bis Montag 06.30 Uhr gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aus den Räumlichkeiten der Kantine entwendeten sie eine Registrierkasse im Wert von mehreren tausend Euro, sowie einen mittleren zweistelligen Betrag an Bargeld.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0298853

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:21

    LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall verletzt

    Breitenworbis (ots) - Am Montag ereignete sich an der Anschlussstelle Breitenworbis, an der Auffahrt zur Bundesautobahn 38 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Wie derzeit bekannt ist verließ eine Autofahrerin die Richtungsfahrbahn Göttingen, um in der weiteren Folge die Landstraße 1014 in Richtung Niederorschel zu befahren. Hierbei übersah sie vermutlich eine vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:19

    LPI-NDH: Fledermausüberflughilfen verunstaltet - Ermittlungen eingeleitet

    Schönstedt (ots) - An der Ortsumfahrung bei Schönstedt stellten Bauarbeiter an Fledermausüberflughilfen Graffiti fest, die Fangruppierungen eines Fußballvereins aus Thüringen zuordenbar sind. Die Überflughilfen (Zäune), die Fledermäuse zwingen in ausreichender Höhe Fahrbahnen zu queren, ohne mit dem Verkehr zu kollidieren, wurde großflächig besprüht, sodass ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:18

    LPI-NDH: Kindertagesstätte von Einbrecher heimgesucht - Täter entkommt

    Mühlhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden stellten Mitarbeiter einer Kindestagesstätte in Mühlhausen einer Person fest, die sich vermutlich zuvor in den Räumlichkeiten aufhielt. Durch das gewaltsame Eindringen erhielt die Person Zutritt zu dem Gebäudeinneren und durchsuchte diese nach Beutegut. Anschließend entfernte sich der Täter und ließ ein Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren