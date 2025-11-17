Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher steigen in Kantine ein - Hoher Sachschaden

Niedersachswerfen (ots)

In der Leipziger Straße sahen es derzeit Unbekannte auf Wertgegenstände und Bargeld in einer Kantine der Nordthüringer Werkstätten ab. Die Täter drangen in der Zeit von Freitag 15.30 Uhr bis Montag 06.30 Uhr gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und hinterließen dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Aus den Räumlichkeiten der Kantine entwendeten sie eine Registrierkasse im Wert von mehreren tausend Euro, sowie einen mittleren zweistelligen Betrag an Bargeld.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0298853

