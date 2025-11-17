Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fledermausüberflughilfen verunstaltet - Ermittlungen eingeleitet
Schönstedt (ots)
An der Ortsumfahrung bei Schönstedt stellten Bauarbeiter an Fledermausüberflughilfen Graffiti fest, die Fangruppierungen eines Fußballvereins aus Thüringen zuordenbar sind. Die Überflughilfen (Zäune), die Fledermäuse zwingen in ausreichender Höhe Fahrbahnen zu queren, ohne mit dem Verkehr zu kollidieren, wurde großflächig besprüht, sodass der entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro beträgt.
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0299300
