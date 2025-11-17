PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Therme festgestellt - Polizei ermittelt

Mühlhausen (ots)

An der Therme im Lindenbühl stellten Mitarbeiter am Montagmorgen auf eine Seiteneingangstür mehrere Graffiti fest. Derzeit Unbekannte brachten mit blauer Farbe in der Zeit von Freitag 7 Uhr bis Montag 7 Uhr unter anderem das Symbol einer verfassungswidrigen Organisation sowie weitere Schriften mit politischem Bezug auf.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0299032

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

