Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Therme festgestellt - Polizei ermittelt

Mühlhausen (ots)

An der Therme im Lindenbühl stellten Mitarbeiter am Montagmorgen auf eine Seiteneingangstür mehrere Graffiti fest. Derzeit Unbekannte brachten mit blauer Farbe in der Zeit von Freitag 7 Uhr bis Montag 7 Uhr unter anderem das Symbol einer verfassungswidrigen Organisation sowie weitere Schriften mit politischem Bezug auf.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0299032

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell