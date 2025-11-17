Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haustüren halten Stand - Einbrecher scheitern

Görsbach (ots)

In der Bahnhofstraße versuchten sich derzeit Unbekannte zwischen Samstag 22 Uhr und Sonntag 10 Uhr an Haustüren eines Mehrfamilienhauses. Hierbei setzten sie ein unbekanntes Hebelwerkzeug ein, um die Türen gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch. So hinterließe die Täter Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und er Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0298448

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell