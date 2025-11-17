Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nachfolgenden Verkehrsteilnehmer übersehen - Kollision unter Dacias
Sondershausen (ots)
Lediglich in der Farbe unterschieden sich zwei Dacia, die am Sonntag gegen 09.50 Uhr im Hasenholzweg kollidierten. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr beachtete der 36-jährige Fahrzeugführer einen vorbeifahrenden, baugleichen Pkw nicht ausreichend und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug des Einfahrenden musste abgeschleppt werden, da es aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrbereit war.
