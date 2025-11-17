LPI-NDH: Nachfolgenden Verkehrsteilnehmer übersehen - Kollision unter Dacias

Großmehlra (ots) - Zu dem Brand in einem Wohnhaus kam es am Montag gegen 01.50 Uhr in der Bürgergasse. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei kamen sofort zum Einsatz. Der Brand konnte gegen 02.30 Uhr abgelöscht werden, ohne dass dieser auf die Gebäudesubstanz und Wohnräume übergreifen konnte. Ein Bewohner kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum. Durch den Brand ...

