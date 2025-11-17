Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferfallrohre im Visier von Dieben

Bad Frankenhausen (ots)

In der Rottlebener Straße demontierten in der Zeit von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 10.15 Uhr derzeit Unbekannte mehrere Kupferfallrohre und entwendeten sie. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen Wert von etwa 1800 Euro. Zuvor betraten die Täter das Gelände der ortsansässigen Rehaklinik widerrechtlich.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0298417

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell