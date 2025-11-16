Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Unfallverursacher flüchtig

Bad Frankenhausen (ots)

Am 14.11.2025 wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Bad Frankenhausen zur Anzeige gebracht.

Ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) beschädigte am 13.11.225, in der Zeit zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise, einen in der Goethestraße geparkten Pkw Mercedes. Der verursachte Schaden am Mercedes wird auf 1500,-EUR geschätzt.

Es werden Zeugen gesucht, die zu dieser Zeit im Bereich der Unfallstelle entsprechende Beobachtungen zu diesem Unfallgeschehen oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen gemacht haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell