PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Unfallverursacher flüchtig

Bad Frankenhausen (ots)

Am 14.11.2025 wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Bad Frankenhausen zur Anzeige gebracht.

Ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) beschädigte am 13.11.225, in der Zeit zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise, einen in der Goethestraße geparkten Pkw Mercedes. Der verursachte Schaden am Mercedes wird auf 1500,-EUR geschätzt.

Es werden Zeugen gesucht, die zu dieser Zeit im Bereich der Unfallstelle entsprechende Beobachtungen zu diesem Unfallgeschehen oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 12:18

    LPI-NDH: Einbrecher gescheitert

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Zeit vom 14.11.2025, 12:30 Uhr bis 15.11.2025, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Bad Frankenhausen in die Räumlichkeiten zweier Praxen am Markt einzudringen. Deutliche Spuren und Schäden an den jeweiligen Eingangstüren wurden hinterlassen. Die Täter, welche vermutlich die Nachtzeit und Abwesenheit der Eigentümer auszunutzen versuchten, drangen letztlich nicht in die Praxen ein. Möglicherweise wurden sie gestört. An den ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:40

    LPI-NDH: Zum Glück nicht noch mehr passiert...

    Grüningen (ots) - Am 14.11.2025 ereigneten sich im Dienstbereich der PI Kyffhäuser zahlreiche kleinere Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Gegen 14:20 Uhr ereignete sich allerdings auch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In Grüningen befuhr eine 26jährige Fahrerin eines Pkw Renault die Schulstraße in der Absicht nach links auf die Greußener Straße aufzufahren. Hierbei mißachtete sie die Vorfahrt eines ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 08:00

    LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

    Eichsfeldkreis (ots) - Am Samstag dem 15.11.2025 gegen 20:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld im Mühlgraben in Heiligenstadt den Fahrer eines E-Scooters. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkholeinfluß stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Gegen den Fahrer, wurden nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und ihm wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren