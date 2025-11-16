PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag dem 15.11.2025 gegen 20:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld im Mühlgraben in Heiligenstadt den Fahrer eines E-Scooters. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkholeinfluß stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Gegen den Fahrer, wurden nach der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag dem 15.11.2025 gegen 22:10 Uhr befuhr der Fahrer eines PKWVW Golf die Kreuzebraer Straße in Kefferhausen. Aug Grund nichtangepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem, neben der Fahrbahn stehen Container. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 10000,-EUR. Der Container wurde nur geringfügig beschädigt.

Am 15.11.2025 gegen 22:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Skoda Fabia die Kreisstraße 201 von Bickeriede in Richtung B 247. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Fuchs zusammen. Bei dem Zusammenstoß entstand am PKW ein Schaden in Höhe von ca. 500,-.EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

