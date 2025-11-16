Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steinharte Brötchen

Mühlhausen (ots)

Am 15.11.2025 teilte die Bäckerei Weck aus der Wanfrieder Straße in Mühlhausen mit, dass eine männliche Person einen Stein gegen das Schaufenster der Bäckerei geworfen habe. Hierbei sei die Scheibe beschädigt worden. Zur Personenbeschreibung des Täters konnte Folgendes gesagt werden: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, schlanke Gestalt, europäischer Phänotyp, kurze Haare, gräulicher Pullover.

Im Nahbereich konnte der Täter nicht ermittelt werden. Der Stein wurde als Beweismittel sichergestellt.

Wenn Sie Hinweise zum Täter oder Tathergang machen können, melden Sie diese bitte der PI Unstrut-Hainich.

