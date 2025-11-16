Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in der Dunkelheit

Mühlhausen (ots)

Am 15.11.2025 gegen 03:35 Uhr meldete eine Anruferin bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt, dass eine männliche Person durch Aufhebeln ihrer Balkontür in ihr Haus in Bad Langensalza eingedrungen sei. Obwohl sie sehr aufgeregt war, gelang es ihr bereits am Telefon eine konkrete Täterbeschreibung anzugeben. Durch den Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnte eine männliche Person zwischen Bad Langensalza und Thamsbrück festgestellt werden. Die Personenbeschreibung stimmte überein. Der nun zunächst Tatverdächtige wurde zur Polizeiinspektion Unstrut-Hainich verbracht. Weitere Polizeibeamte nahmen die Tatortarbeit am und im Objekt vor. Hier wurden diverse Spuren gesichert. Es ergab sich, dass es dem Täter nicht gelang, Gegenstände von bedeutendem Wert zu entwenden. Die Bewohnerin hatte ihn scheinbar bei seiner Begehung gestört und konnte somit Schlimmeres abwenden.

An dieser Stelle und mit Hinblick auf den Beginn der dunklen Jahreszeit weist die Polizei darauf hin, die Verschlusssicherheit der eigenen Wohnhäuser im Blick zu behalten. Oft reichen bereits einfache Maßnahmen, um das Eigentum wirkungsvoll zu schützen. Dazu zählen gut verschlossene Türen und Fenster, eine beleuchtete Hausfront oder der bewusste Einsatz von Zeitschaltuhren. Aufmerksame Nachbarschaft und ein wachsamer Blick im Wohnumfeld tragen ebenso dazu bei, Einbrüche zu minimieren oder gar zu verhindern.

