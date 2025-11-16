PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in der Dunkelheit

Mühlhausen (ots)

Am 15.11.2025 gegen 03:35 Uhr meldete eine Anruferin bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt, dass eine männliche Person durch Aufhebeln ihrer Balkontür in ihr Haus in Bad Langensalza eingedrungen sei. Obwohl sie sehr aufgeregt war, gelang es ihr bereits am Telefon eine konkrete Täterbeschreibung anzugeben. Durch den Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen konnte eine männliche Person zwischen Bad Langensalza und Thamsbrück festgestellt werden. Die Personenbeschreibung stimmte überein. Der nun zunächst Tatverdächtige wurde zur Polizeiinspektion Unstrut-Hainich verbracht. Weitere Polizeibeamte nahmen die Tatortarbeit am und im Objekt vor. Hier wurden diverse Spuren gesichert. Es ergab sich, dass es dem Täter nicht gelang, Gegenstände von bedeutendem Wert zu entwenden. Die Bewohnerin hatte ihn scheinbar bei seiner Begehung gestört und konnte somit Schlimmeres abwenden.

An dieser Stelle und mit Hinblick auf den Beginn der dunklen Jahreszeit weist die Polizei darauf hin, die Verschlusssicherheit der eigenen Wohnhäuser im Blick zu behalten. Oft reichen bereits einfache Maßnahmen, um das Eigentum wirkungsvoll zu schützen. Dazu zählen gut verschlossene Türen und Fenster, eine beleuchtete Hausfront oder der bewusste Einsatz von Zeitschaltuhren. Aufmerksame Nachbarschaft und ein wachsamer Blick im Wohnumfeld tragen ebenso dazu bei, Einbrüche zu minimieren oder gar zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 16.11.2025 – 07:00

    LPI-NDH: mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

    Nordhausen (ots) - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr erhielten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen die Mitteilung, dass es in Nordhausen im Bereich der Schillerstraße zu Beschädigungen an mehreren abgeparkten Fahrzeugen gekommen sein soll. Der Zeuge habe die Täter dabei beobachten können, wie die augenscheinlich Jugendlichen auf mindesten drei PKW einwirkten. Die Täter flüchteten in weiterer Folge in ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Einsatz in Sondershäuser Innenstadt

    Sondershausen (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Sondershäuser Innenstadt. In der Carl-Schroeder-Straße klagten drei Personen, die sich im Bereich eines Wohn- und Geschäftsgebäudes aufhielten, über Atemwegsprobleme. Zwei von ihnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. In der Folge wurden 17 Bewohner aus den Wohnungen evakuiert. Die ...

    mehr
