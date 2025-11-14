PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatz in Sondershäuser Innenstadt

Sondershausen (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Sondershäuser Innenstadt. In der Carl-Schroeder-Straße klagten drei Personen, die sich im Bereich eines Wohn- und Geschäftsgebäudes aufhielten, über Atemwegsprobleme. Zwei von ihnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. In der Folge wurden 17 Bewohner aus den Wohnungen evakuiert. Die Kameraden der Feuerwehr führten vor Ort entsprechende Messungen durch. Bislang ist unklar, wodurch die Atemwegsprobleme verursacht worden sind. Nach Abschluss aller Prüfungshandlungen wurde das Objekt wieder freigegeben und die Bewohner konnten gegen 12.45 Uhr in das Gebäude zurückkehren. Vor Ort waren die Kameraden der Feuerwehren Sondershausen Mitte, Bebra und Stocksen sowie die Feuerwehren Großfurra und Artern im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

