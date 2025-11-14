Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb gestellt

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Supermarkt in der Thomas-Müntzer-Straße ein Ladendieb ertappt. Der Mann verstaute diverse Lebensmittel in seinem Rucksack und wollte anschließend den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter wurde auf die Tat aufmerksam, jedoch ergriff der Ladendieb die Flucht. Die Mitarbeiter wählten den Notruf und verfolgten den Flüchtigen, sodass sie den wenig später eintreffenden Polizisten Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben konnten. Die Polizisten fanden den Mann schließlich in einem Parkhaus, in dem er sich offenbar zu verstecken versucht hatte. Die gestohlenen Lebensmittel wurden an den Supermarkt zurückgegeben. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell