Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nach Unfall abgeschleppt

Görsbach (ots)

Beamte der Polizei in Nordhausen stellten am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, einen Verkehrsunfall an der Aumühle fest. Ein Autofahrer befuhr die Kreisstraße 27, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einer Mauer. Sowohl an der Mauer als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen dauern an.

