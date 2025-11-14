Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wärmestube von Einbrechern heimgesucht

Mühlhausen (ots)

Aus der sog. Wärmestube In der Klinge wurden durch unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr ein Laptop und zwei Bargeldkassen entwendet. Zunächst drangen die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ein. Anschließend bereicherten sie sich an dem Beutegut im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Durch eine Tür flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Zurück blieb ein Sachschaden von mindestens eintausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0296565

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell