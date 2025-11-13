Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alte Mühle von Einbrechern heimgesucht

Kleinfurra (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde bekannt, dass sich in der Mühlenstraße in einer Mühle ein Einbruch ereignete. Die Unbekannten betraten gewaltsam das Gebäudeinnere auf der Suche nach Beutegut. Was genau entwendet wurde ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Zur Spurensuche- und sicherung kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0296287

