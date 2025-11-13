Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Kind - Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Nordhausen (ots)

Wie am Mittwoch gegen 15.55 Uhr bekannt wurde, kam es im Bereich der Jüdenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die Straße, als plötzlich ein Kind die Straße überquerte. Die Fahrzeugführerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und von Einsatzkräften des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Am Pkw entstand zudem ein Sachschaden.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen vor Ort zur Unfallaufnahme zum Einsatz. Sie leiteten Ermittlungen zum Geschehen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell