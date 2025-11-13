PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwielichtige Personen in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt

Bad Langensalza (ots)

In der zurückliegenden Nacht beobachtete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Salzstraße gegen 0 Uhr mehrere Männer dabei, wie sie sich als Amtspersonen ausgaben und um Einlass in eine Wohnung begehrten. Der Anwohner, bei dem die Männer vorstellig wurden, öffnete jedoch nicht die Wohnung. Unverrichteter Dinge zogen die drei Männer von dannen, bestiegen vermutlich einen roten Skoda mit einem Kennzeichen aus Erfurt und verschwanden.

Zwei der Männer wurden wie folgt beschrieben:

   - etwa 170 cm und 190 cm groß
   - beide trugen eine schwarze, auffällig glänzende Daunenjacke
   - vermutl. ausländischer Phänotyp
   - der Größere trug eine Brille.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza fahndeten erfolglos nach den Männern. Aufgrund des Versdachtes der Amtsanmaßung leiteten sie Ermittlungen ein.

Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0295447

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

