Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Yulia O.?

Mühlhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der seit August vermissten Yulia O. können eingestellt werden. Sie wurde am Mittwochnachmittag wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell