Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Mühlhausen (ots)

Unbekannte verübten zwischen Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, einen Einbruch in ein Bürogebäude in der August-Bebel-Straße. Ersten Ermittlungen zu Folge drangen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten dort Gutscheine und Bargeld, im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0294554

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

