Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle wird zum Ziel von Einbrechern

Leinefelde (ots)

Bei einem sich im Umbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Bachstraße fand im Zeitraum zwischen Dienstag, gegen 16.30 Uhr, und Mittwoch, gegen 7.20 Uhr, ein Einbruch statt. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses und entwendeten dort diverses Werkzeug. Im Anschluss verließen der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von etwa 1000 Euro, den Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/574367100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0294540

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell