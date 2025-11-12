Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerräume im Visier von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Montag, dem 13. Oktober, und Dienstag, dem 11. November, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Pfannschmidtstraße ein. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen und erbeuteten dort mehrere Kaffeemaschinen und Fernseher, im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Bei der Tat entstand Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel.03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0293951

