LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Nordhausen (ots)

Wegen eines Raubdeliktes ermittelt die Polizei in Nordhausen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden zwei Männ am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, in der Töpferstraße von mehreren unbekannten Personen attackiert. Dabei wirkten die Angreifer mit Schlägen und Tritten auf ihre Opfer ein. Von einem der Geschädigten entwendeten sie schließlich ein Portemonnaie. Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Einer der Täter flüchtete anschließend in einem Pkw. Hierbei soll es sich um einen silberfarbenen VW gehandelt haben. Bei den Angreifern handelte es sich um mehrere Männer mit kurzen schwarzen Haaren sowie eine weibliche Person.

Wer kann Hinweise geben? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0294300

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

