LPI-GTH: E-Bike entwendet
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Am Freitag wurde im Zeitraum von 21.45 Uhr bis 22.00 Uhr ein schwarzes Pedelec entwendet, das an einem Fahrradständer beim Supermarkt in der Gothaer Straße angeschlossen war. Das E-Bike des Hersteller AXXES hat einen Zeitwert von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0290775/2025) unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/2610
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
