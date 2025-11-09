PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag wurde im Zeitraum von 21.45 Uhr bis 22.00 Uhr ein schwarzes Pedelec entwendet, das an einem Fahrradständer beim Supermarkt in der Gothaer Straße angeschlossen war. Das E-Bike des Hersteller AXXES hat einen Zeitwert von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0290775/2025) unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/2610
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 21:43

    LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl - Zeugenaufruf

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend, gegen 18:15 Uhr, begab sich ein derzeit unbekannter Mann in einen Einkaufsmarkt der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau. Aus den Regalen steckte dieser Spirituosen im Wert von ca. 7,30 Euro in seine Jacke sowie seinen Rucksack und verließ das Geschäft. Der Ladendetektiv beabsichtigte den Dieb vor dem Markt zu stellen, wurde durch den Unbekannten allerdings weg gestoßen, so ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 11:57

    LPI-GTH: mutiger Bürger stellt dreisten Einbrecher

    Schwabhausen (ots) - Am Samstag gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in einen Garagenkomplex in Schwabhausen informiert. Ein aufmerksamer Bürger konnten einen Einbrecher vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 27jährige Einbrecher hat mit einer weiteren Person mindestens eine Garage aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Beide Einbrecher waren mit Fahrrädern unterwegs, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren