PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend, gegen 18:15 Uhr, begab sich ein derzeit unbekannter Mann in einen Einkaufsmarkt der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau.

Aus den Regalen steckte dieser Spirituosen im Wert von ca. 7,30 Euro in seine Jacke sowie seinen Rucksack und verließ das Geschäft.

Der Ladendetektiv beabsichtigte den Dieb vor dem Markt zu stellen, wurde durch den Unbekannten allerdings weg gestoßen, so dass der Ladendieb im Besitz des Beutegutes bleiben konnte. Glücklicherweise blieb der Ladendetektiv unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben über den renitenten Dieb machen können.

Personenbeschreibung:

   - männlich
   - ca. 170 bis 180 cm groß
   - hagere Gestalt
   - kurze dunkelblonde Haare mit auffälligen "Geheimratsecken"
   - schwarze Jacke mit hellem "Fell- od. Plüschkragen"
   - weißer Kapuzenpullover unter der Jacke
   - hellbeige Stoffhose - schwarzer Gürtel auffällig herabhängend
   - weiße Turnschuhe (evtl. mit rötlich-orangenen Applikationen)
   - schwarzer Rucksack mit drei senkrechten gelb-goldenen Streifen 
     auf der Rückseite

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0291234/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 11:57

    LPI-GTH: mutiger Bürger stellt dreisten Einbrecher

    Schwabhausen (ots) - Am Samstag gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in einen Garagenkomplex in Schwabhausen informiert. Ein aufmerksamer Bürger konnten einen Einbrecher vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 27jährige Einbrecher hat mit einer weiteren Person mindestens eine Garage aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Beide Einbrecher waren mit Fahrrädern unterwegs, ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 11:47

    LPI-GTH: Es ging direkt ins Gefängnis

    Gotha (ots) - Am Freitag sollte in Gotha, Friemarer Straße ein Radfahrer mit einem Anhänger einer Kontrolle unterzogen werden. Der Radfahrer versuchte mit seinem Anhänger zu flüchten. Aber die flinken Kollegen der Bereitschaftspolizei Thüringen konnten ihn zu Fuß einholen. Der 40jährige Radfahrer gab erst die falschen Personalien an, doch alles nützte nichts, ein anhängiger Haftbefehl führte schlussendlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren