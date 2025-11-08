Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend, gegen 18:15 Uhr, begab sich ein derzeit unbekannter Mann in einen Einkaufsmarkt der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau.

Aus den Regalen steckte dieser Spirituosen im Wert von ca. 7,30 Euro in seine Jacke sowie seinen Rucksack und verließ das Geschäft.

Der Ladendetektiv beabsichtigte den Dieb vor dem Markt zu stellen, wurde durch den Unbekannten allerdings weg gestoßen, so dass der Ladendieb im Besitz des Beutegutes bleiben konnte. Glücklicherweise blieb der Ladendetektiv unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben über den renitenten Dieb machen können.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 170 bis 180 cm groß - hagere Gestalt - kurze dunkelblonde Haare mit auffälligen "Geheimratsecken" - schwarze Jacke mit hellem "Fell- od. Plüschkragen" - weißer Kapuzenpullover unter der Jacke - hellbeige Stoffhose - schwarzer Gürtel auffällig herabhängend - weiße Turnschuhe (evtl. mit rötlich-orangenen Applikationen) - schwarzer Rucksack mit drei senkrechten gelb-goldenen Streifen auf der Rückseite

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0291234/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell