Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert hinterm Steuer und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugenaufruf

Gräfinau-Angstedt und Stadilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Nachmittag, zwischen 16:40 Uhr und 17:05 Uhr fuhr ein 66jähriger Suzuki Jimny-Fahrer von der Ortslage Gräfinau-Angstedt über das "Traßdorfer Kreuz" in Richtung Stadtilm.

Eine hinter ihm fahrende Zeugin meldete den starke Schlangenlinien fahrenden Pkw der Polizei. Dieser soll auf der Fahrstrecke mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, so dass derzeit unbekannte Fahrzeugführer stark abbremsen oder ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Suzuki konnte schließlich in der Ortslage Dienstedt durch Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die unsicheren Fahrmanöver wurde hierbei schnell klar. Ein mit dem 66jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Dem nicht genug verhielt sich der Mann derartig unkooperativ und kündigte seinen Widerstand gegen jegliche polizeiliche Maßnahmen an, dass die Blutentnahme durch einen Amtsarzt auf einer Polizeidienststelle erfolgen musste. Die polizeilichen Maßnahmen liefen unter ständigen Beleidigungen und Bedrohungen.

Es wurden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung gefertigt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise des Jimny-Fahrers gefährdet wurden, stark abbremsen oder ausweichen mussten.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0291213/2025 entgegen. (tb)

