Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mutiger Bürger stellt dreisten Einbrecher

Schwabhausen (ots)

Am Samstag gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in einen Garagenkomplex in Schwabhausen informiert. Ein aufmerksamer Bürger konnten einen Einbrecher vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 27jährige Einbrecher hat mit einer weiteren Person mindestens eine Garage aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Beide Einbrecher waren mit Fahrrädern unterwegs, einer hatte ein auffälliges weißes E-Bike mit LED Weihnachtsschmücke und einer fuhr mit einem Fahrrad mit Anhänger. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0290953 (as)

