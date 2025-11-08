PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: mutiger Bürger stellt dreisten Einbrecher

Schwabhausen (ots)

Am Samstag gegen 06:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in einen Garagenkomplex in Schwabhausen informiert. Ein aufmerksamer Bürger konnten einen Einbrecher vor Ort stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 27jährige Einbrecher hat mit einer weiteren Person mindestens eine Garage aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Beide Einbrecher waren mit Fahrrädern unterwegs, einer hatte ein auffälliges weißes E-Bike mit LED Weihnachtsschmücke und einer fuhr mit einem Fahrrad mit Anhänger. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bearbeitungsnummer: 0290953 (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 08.11.2025 – 11:47

    LPI-GTH: Es ging direkt ins Gefängnis

    Gotha (ots) - Am Freitag sollte in Gotha, Friemarer Straße ein Radfahrer mit einem Anhänger einer Kontrolle unterzogen werden. Der Radfahrer versuchte mit seinem Anhänger zu flüchten. Aber die flinken Kollegen der Bereitschaftspolizei Thüringen konnten ihn zu Fuß einholen. Der 40jährige Radfahrer gab erst die falschen Personalien an, doch alles nützte nichts, ein anhängiger Haftbefehl führte schlussendlich ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 11:39

    LPI-GTH: Mit Schwung in den Straßengraben

    Schwabhausen (ots) - Am Samstag gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall auf der B 247, Höhe Teiler Hohenkirchen gerufen. Ein 19jähriger VW Fahrer kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Sein PKW wurde beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Test erbrachte einen Wert von 1,4 Promille. Der vorhandene ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 01:20

    LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - zwei Personen leicht verletzt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Nachmittag befuhr ein 64jähriger Suzuki-Fahrer den Wirtschaftsweg aus Richtung Dornheim kommend in Richtung der Straße zur A71. Hier missachtete dieser die Vorfahrt und kollidierte mit einem 23jährigen, ebenfalls Suzuki-Fahrer, welcher von Arnstadt in Richtung der BAB71 fuhr. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Suzukis erlitten ...

    mehr
