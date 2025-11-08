Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - zwei Personen leicht verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag befuhr ein 64jähriger Suzuki-Fahrer den Wirtschaftsweg aus Richtung Dornheim kommend in Richtung der Straße zur A71. Hier missachtete dieser die Vorfahrt und kollidierte mit einem 23jährigen, ebenfalls Suzuki-Fahrer, welcher von Arnstadt in Richtung der BAB71 fuhr.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Suzukis erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalles wurde eingeleitet. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell