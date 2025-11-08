Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag kam es in der Arnstädter Lindenallee zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Eine 29jährige Deutsche teilte zunächst eine vermeintliche Sachbeschädigung durch eine rostig braune Substanz in ihrem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses mit. Diese war auf ca. 20 Quadratmetern hier verteilt worden.

Mit Eintreffen der Beamten wurde zudem bekannt, dass die Mitteilerin und eine 23jährige Nachbarin über Atemreizungen klagen.

Es erfolgte die sofortige Hinzuziehung von Rettungsdienst und Feuerwehr. Aufgrund dessen, dass eine erhöhte Gefährdung von dem unbekannten Stoff nicht auszuschließen war, wurden zudem der Gefahrgutzug der Feuerwehr und Fachkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes alarmiert.

Nach umfangreicher Stoffanalyse konnte die Substanz als eine Art "Calciumcarbonat" identifiziert werden. Dieses gilt als ungefährlich, kann jedoch zu leichten Reizungen führen.

Die beiden Frauen wurden vor Ort vorsorglich durch Rettungskräfte untersucht, die Verbringung in ein Krankenhaus war glücklicherweise nicht notwendig.

Der entstandene Schaden durch die Verunreigung wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Herkunft des Stoffes wurden aufgenommen und Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gefertigt. (tb)

