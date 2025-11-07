PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Erntearbeiten

Bufleben (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der L1027 kommt es voraussichtlich bis Sonntag zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Grund dafür sind Erntearbeiten. Die Polizei bittet um besonders rücksichtsvolle Fahrweise. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

    Schönau v.d. Walde (Landkreis Gotha) (ots) - Am 05. November, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 20.30 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem auf einem Imbissparkplatz in der Gothaer Straße geparktem Chevrolet. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Unverletzt

    Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Ein 56-jähriger befuhr gestern Morgen die Ortsumfahrung von Richtung Steinbruch in Richtung Creuzburg mit einem mit Steinen beladenen Lkw. Offenbar wich der Fahrzeugführer dabei einem Reh aus, kam von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, der 56 Jahre alte Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lkw musste geborgen werden, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. (jd) Rückfragen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein auf einem Parkplatz in der Anton-Schlecker-Straße geparkter Audi wurde gestern durch ein oder mehrere Unbekannte zerkratzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 05.45 Uhr und 13.50 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0289467/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren