LPI-GTH: Achtung Erntearbeiten
Bufleben (Landkreis Gotha) (ots)
Auf der L1027 kommt es voraussichtlich bis Sonntag zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Grund dafür sind Erntearbeiten. Die Polizei bittet um besonders rücksichtsvolle Fahrweise. (jd)
