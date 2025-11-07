Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Emleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen befuhr eine 77-jährige Fahrerin eines Hyundai die K27 von Petriroda in Richtung Emleben. Dabei kam die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Durch den Verkehrsunfall wurden die 77 Jahre alte Frau sowie drei weitere Personen (m/53, m/78, m/44) leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell